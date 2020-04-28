Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими днями с сохранением заработной платы за сотрудниками. Данное распоряжение не распространяется на непрерывно действующие организации, больницы, аптеки, магазины продовольственных товаров и организации, выполняющие неотложные работы.

Кроме того, главам российских регионов поручено продолжить осуществление всех санитарно-эпидемиологических мер в период с 1 по 11 мая.

В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек умерли, 8 456 вылечились.

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