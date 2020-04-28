Россия использует 18 тест-систем для диагностики коронавируса
Глава минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Россия использует 18 тест-систем для обнаружения коронавируса. Об этом он заявил на совещании президента с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.
«Сегодня в арсенале лабораторий диагностической службы уже более 18 тест-систем», — сказал Мурашко.
В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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