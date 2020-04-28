Россия использует 18 тест-систем для диагностики коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/787/13062787/Depositphotos_352488138_xl-2015-pic905-895x505-68921.jpg">

Глава минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Россия использует 18 тест-систем для обнаружения коронавируса. Об этом он заявил на совещании президента с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

«Сегодня в арсенале лабораторий диагностической службы уже более 18 тест-систем», — сказал Мурашко.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин продлил период нерабочих дней до 11 мая

— Мурашко предостерг от поездок на дачу и встреч с родственниками на праздниках

— В Тульской области введут пропускной режим