Путин: одновременного снятия ограничений по коронавирусу в регионах не будет
Президент России Владимир Путин заявил, что главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия. Такое заявление он сделал в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.
«Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях», — сказал российский лидер.
По его словам, в каждом регионе нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку.
Путин отметил, что в регионах ход заболевания разный.
«То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить», — заявил президент.
Он добавил, что угроза не исчезнет сразу, поэтому одновременного снятия ограничений в субъектах не будет.
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