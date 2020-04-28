Путин заявил, что России удалось затормозить распространение коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия смогла затормозить распространение коронавируса. Об этом он сказал в выступлении на совещании с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.

Путин добавил, что ситуация остается сложной и стабилизация числа новых заражений не должна успокаивать.

«Мы перед новым самым напряжённым этапом эпидемии. Риски заразиться выходят на самую высокую планку», — сказал президент.

В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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