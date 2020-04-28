Путин заявил о важности 100% готовности в регионах в борьбе с коронавирусом
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Президент России Владимир Путин сообщил, что в России было развернуто больше 116 тысяч коек для лечения больных коронавирусом. Такое заявление он сделал в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19.
По его словам, важно, чтобы в регионе была 100% готовность к борьбе с заболеванием.
«Не должно быть так, чтобы где-то густо, где-то пусто», — отметил президент.