Во Франции отмену карантина могут перенести с 11 мая на более позднее время

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в стране могут перенести отмену карантина, которая запланирована на 11 мая. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти могут принять такое решение, если показатели эпидемиологической ситуации во Франции будут к 11 мая негативными.

На какой срой могут отложить отмену карантинного режима, который был введен 17 марта, премьер не уточнил.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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