У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус
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Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
Уточняется, что к 28 апреля в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы было проведено 18 728 лабораторных исследований на коронавирус.
«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено 40 случаев.
Отмечается, что у всех заболевание проходит не в тяжелой форме.
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