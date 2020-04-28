У более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных выявлен коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/340/12823340/RIAN_5786154.HR-pic905-895x505-26849.jpg">

Более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и 40 заключенных заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Уточняется, что к 28 апреля в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы было проведено 18 728 лабораторных исследований на коронавирус.

«Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных выявлено 40 случаев.

Отмечается, что у всех заболевание проходит не в тяжелой форме.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирусом заразились заключенные колонии в Тульской области

— Лаборатории ФСИН начали проверять заключенных на COVID-19