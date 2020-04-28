В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом превысило 20 тысяч
В Саудовской Аравии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 1266, превысив 20 тысяч, пишет минздрав страны в Twitter.
Сообщается, что скончались 152, выздоровели 2784 пациента.
Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу заражений коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (1266) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (253) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/W5jVD2GqO7— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 28, 2020