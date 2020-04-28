Москвичи более 15 тысяч раз обратились за психологической помощью на самоизоляции
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Более 15 тысяч обращений поступило на московскую горячую линию для оказания психологической помощи за время действия режима самоизоляции населения, заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, сообщается на сайте палаты.
Сенатор выступила за создание подобных горячих линий в каждом регионе России. По ее словам, самоизоляция является беспрецедентной мерой, которая привела к нарушению ритма жизни людей.
При этом работу по решению психологических проблем возможно организовать дистанционно с привлечением квалифицированных специалистов, отметила Святенко. Она добавила, что в этом вопросе необходима дополнительная помощь государства.
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