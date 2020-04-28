Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавирусной инфекции

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Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте ведомства.

В новой версии рекомендаций уделяется внимание противовоспалительной терапии, которая позволяет избежать тяжелого течения заболевания, и антикоагулянтной терапии, необходимой для профилактики тромбоза и тромбоэмболии у заболевших.

Также в рекомендациях рассматривается специфика лечения пациентов в группе риска.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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