Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса

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Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.

План должен быть представлен до 30 апреля, говорится в сообщении. Отмечается, что требуется составить график разработки вакцин, их государственной регистрации и запуска в промышленное производство.

По последним данным, в России зафиксировано 93 558 случаев заражения коронавирусом, 867 человек скончались, 8 456 человек вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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