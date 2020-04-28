Россия обогнала Иран и стала восьмой в мире по числу зараженных коронавирусом

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Россия за последние два дня дважды меняла положение в списке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом. Во вторник, 28 апреля, РФ поднялась на 8-ое место, обогнав Иран.

Накануне страна обогнала Китай и поднялась с десятой на девятую строчку в списке стран по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Согласно последним сведениям, в России зарегистрировано 93 558 заболевших, в Иране, который сместился на девятую строчку, — 91 472. Лидерами по приросту заболевших остаются США с 988,4 тыс. подтвержденными случаями COVID-19. Второе место у Испании, на территории которой выявили 229,4 тыс. заболевших. В тройку антитопа вошла и Италия с почти 200 тыс. инфицированных.

Далее идет Франция (165 977), Германия (158 758), Британия (158 758) и Турция (112 261).

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