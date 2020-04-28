Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 4,5 тыс. человек
В Бразилии число мертельных исходов из-за коронавируса в Бразилии за минувшие сутки возросло на 338 и установилось на отметке в 4543. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, за прошедшие 24 часа было зафиксировано 4613 новых случаев инфицирования. Общее число зараженных в стране увеличилось до 66 501.
При этом 33 022 из них зарегистрировано в Юго-Восточном регионе Бразилии, где расположены штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Минас-Жерайс и Эспириту-Санту.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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