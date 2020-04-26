В Испании за сутки умерли 288 человек с COVID-19
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За прошедшие сутки в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 288 человек. Об этом сообщает издание El Pais, ссылаясь на Минздрав страны.
Таким образом, число летальных исходов от короновируса увеличилось до 23 190.
В общем число зараженных в Испании, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 207 634. При этом за минувшие 24 часа число новых случаев инфицирования возросло до 1729.
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