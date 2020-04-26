В Испании за сутки умерли 288 человек с COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/929/13019929/2020-03-23T160513Z_1458753601_RC2SPF94N39H_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SPAIN-pic905-895x505-29440.jpg">

За прошедшие сутки в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 288 человек. Об этом сообщает издание El Pais, ссылаясь на Минздрав страны.

Таким образом, число летальных исходов от короновируса увеличилось до 23 190.

В общем число зараженных в Испании, выявленных при помощи ПЦР-тестов, достигло 207 634. При этом за минувшие 24 часа число новых случаев инфицирования возросло до 1729.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Испании смягчат карантин со 2 мая

— В Китае за последние сутки не зафиксировали смертей от коронавируса

— Число заразившихся COVID-19 в Германии превысило 154 тысячи