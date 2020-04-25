Количество жертв коронавируса в Британии превысило 20 тысяч

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Число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Британии превысило 20 тыс., свидетельствуют сведения Минздрава королевства.

За последние сутки умерли от вируса 813 человек (всего 20 319). Общее число заболевших в стране приблизилось к 150 тыс.

В настоящее время Британия входит в топ-5 стран по числу жертв коронавируса (после США, Италии, Испании и Франции).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире заболели более 2,8 млн человек, вылечились свыше 815 тыс., умерли — 199 350.

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