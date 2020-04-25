В Хакасии обнаружили крупный очаг распространения коронавируса

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В Хакасии в городе Абаканск зафиксировали 34 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство республики.

По данным местных властей, коронавирус в больницу занес пациент, который вернулся из Москвы.

Уточняется, что зараженный после возвращения из столицы находился дома на карантине, а затем, находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в травматологию абаканской больницы.

«При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней», — отметили в правительстве.

Отмечается, что мужчина поступил в больницу без признаков респираторного заболевания.

Так, в травматологическом отделении больницы зафиксировано 34 случая заражения коронавирусом.

По последним данным в республике коронавирусом выявлен у 151 человека, 10 человек выздоровели.

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