В Минобрнауки заявили о штатном окончании учебного года в вузах

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Учебный год в российских вузах закончится в сроки, установленные образовательными программами, заявил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России «нет централизованного» окончания учебного года в вузах, оно зависит от конкретной образовательной программы, отметил Омельчук. Он добавил, что окончание обучения пройдет в штатном режиме.

Ранее вузы России были переведены на дистанционный формат работы в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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