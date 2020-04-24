За сутки в Москве зафиксировали 43 нарушения режима самоизоляции

<img src="//img.gazeta.ru/files3/379/13059379/2020-03-25T172620Z_1564448574_RC25RF9HORGR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-pic905-895x505-1253.jpg">

В Москве при помощи технических средств за последние 24 часа обнаружили свыше 40 нарушений режима самоизоляции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова.

По его данным, всех нарушителей с коронавирусом принудительно отправили в обсервационные центры в Царицыно, на Можайском шоссе, Химках и Алтуфьево. За ними будут присматривать специалисты.

Данчиков напомнил, что режим самоизоляции стал обязательным с 22 апреля для всех граждан с диагнозом ОРВИ и для людей, проживающих с ними в одной квартире.

Согласно последним данным, в России инфицированы более 68,6 тыс. человек, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам пообещали предоставить вакцину от коронавируса до конца 2020 года

— Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

— В России за сутки выявили 5849 случаев заражения COVID-19