Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о распаде СССР

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Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил первого президента СССР Михаила Горбачева во лжи о развале Советского Союза. Такое заявление он сделал в эфире «НСН».

«Он врет несусветно..В его возрасте лучше этого не делать. Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно», — сказал Шушкевич.

По его словам, Горбачев сделал много положительный вещей, а затем начал тормозить процессы, потому что хотел сохранить власть.

«У него жажда власти, которую он скрывал, была больше, чем любое другое желание», — отметил экс-председатель.

Он также рассказал, что Горбачев пытался сохранить власть полуобманным способом. Договор 20 октября 1991 года предполагал, что «снова над всеми будет президент Горбачёв».

Шушкевич призвал экс-президента раскаяться и признать, что все совершали ошибки.

«Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился «дикий» (капитализм). Не хватило ума... А клясться, что он святой и ни в чем не виноват, — это стыдно», — добавил Шушкевич.

Ранее Горбачев заявил, что срыв перестройки произошел из-за действий госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и тех людей, которые воспользовались ситуацией после путча, чтобы развалить Советский Союз.