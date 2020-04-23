Собянин: Москва не прошла и середину пути в борьбе с коронавирусом

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Мэр Москвы Серегй Собянин заявил, что столица пока не приблизилась к пику распространения коронавирусной инфекции. Трансляцию с выступления чиновника вел телеканал «Россия 24».

По его мнению, город не прошел и середины пути в борьбе с вирусом.

«К сожалению, не могу сказать, что мы вышли на плато или что у нас какая-то позитивная динамика», — добавил мэр.

Он отметил, что в Москве наблюдается рост заболеваемости, однако он не носит драматического характера. Он считает, что установленный режим самоизоляции в городе является оптимальным.

Всего в России вирус выявили у более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

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