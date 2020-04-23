50 тысяч россиян хотят вернуться домой из-за границы
Около 50 тысяч россиян, застрявших за границей из-за коронавируса, хотят вернуться домой, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к процессу организации вывозных перевозок.
Источник добавил, что большинство россиян находятся в Таиланде, Индии и США.
Ранее Россия организовала вывозные рейсы, чтобы доставить своих граждан домой.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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