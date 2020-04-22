В больнице в Коммунарке умер врач с коронавирусом

Врач госпиталя для ветеранов войн №3 c диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19 20 апреля скончался в больнице в Коммунарке, передает сайт Департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщает ведомство, у медика был обнаружен коронавирус, после чего его отправили на лечение в больницу в Коммунарке.

«Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция с развитием тяжелой двусторонней пневмонии», — указано в сообщении.

По последним данным, в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 пациентов умерли, 4 420 зараженных выздоровели.

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