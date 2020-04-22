В Нижегородской области пресекли сбыт поддельных удостоверений правоохранителей

Следователи возбудили уголовное дело против 47-летнего жителя Нижегородской области за сбыт поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает сайт СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, подозреваемый на территории Приокского района незаконно сбыл удостоверение участника боевых действий.

Также по информации управления регионального СК, 20 апреля 2020 года во время обыска в жилище подозреваемого в квартире по улице Попова в городе Дзержинск были найдены и изъяты свыше100 удостоверений участников боевых действий, пенсионных удостоверений сотрудников разных ведомств правоохранительных органов.

Сейчас в отношении мужчины ведется расследование по уголовному делу по статье 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).