У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у Курил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы в 9.50 мск. Эпицентр землетрясения располагался в 153 км восточнее острова Симушир. Его очаг находился на глубине 62 км.

Уточняется, что подземные толчки на Курильских островах не ощущались.

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