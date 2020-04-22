«Известия»: в России начнут массовое тестирование на антитела к COVID-19

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Частные лаборатории в России планируют в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, ряд российских компаний и лабораторий занимается созданием тестов на данные антитела. При этом, часть из них заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

Кроме того, ученые в настоящее время работают над экспресс-системой определения антител к COVID-19, которая позволит выявлять их за 10-15 минут.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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