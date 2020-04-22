Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

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Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно документу, теперь для проезда на городском транспорте можно использовать только электронные проездные карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Подмосковья. Нарушителей пропускного режима на автомобилях будут фиксировать дорожные камеры наблюдения.

В связи с пандемией коронавируса в городе введен режим всеобщей самоизоляции. Гражданам запрещено покидать дома без особой необходимости.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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