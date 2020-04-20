СМИ сообщили о возможном продлении самоизоляции на майские праздники

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Режим самоизоляции в России могут продлить на майские праздники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, власти рассматривают два варианта дальнейших действий. Первый предполагает продление самоизоляции до 11 мая. В течение этого периода страна традиционно отдыхает с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, промежуточные дни могут быть объявлены нерабочими.

По второму сценарию, как сообщили источники, изоляция может продлиться до середины мая, а если ситуация с коронавирусом будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то до конца весны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пик пандемии в стране еще не пройден и призвал приложить максимум усилий для ускорения прохождения через плато.

В России на данный момент зарегистрировано 47 121 случаев заражения коронавирусом, 405 человек умерли, 3 446 вылечились.

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