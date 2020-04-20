ЦНИИ Роспотребнадзора: пик заболеваемости наступит в начале мая или раньше

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Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в начале мая или раньше. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».

По его словам, при благополучном стечении обстоятельств пик будет в начале мая или раньше, а затем наступит плато.

«То есть какое-то время еще будем оставаться на таких средних цифрах с постепенным понижением», — добавил Малеев.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.

В России на данный момент зарегистрировано 47 121 случаев заражения коронавирусом, 405 человек умерли, 3 446 вылечились.

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