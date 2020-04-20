Запрет на посещение храмов в Москве и области из-за коронавируса продлен

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В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов прихожанами из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.

Соответствующий запрет будет продлен до 28 апреля.

Отмечается, что Московская патриархия получила предписание главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой о продлении режима ограничений посещения храма.

Уточняется, что патриарх Кирилл благословил духовенство исполнить это предписание. Так, до 28 апреля включительно на богослужении могут присутствовать только клир храма, а также необходимое количество сотрудников и волонтеров.

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