Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал «Россия 24».
По его словам, все меры по сдерживанию инфекции, которые были приняты в соответствии с поручениями главы государства, необходимо продолжать.
«Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим», — констатировал мэр.
Собянин напомнил, что с 22 апреля в столице также вводится автоматический контроль за пропусками и соблюдением карантина.
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Россия вышла на 10 место в мире по числу заразившихся COVID-19
— В ВОЗ оценили уровень смертности от COVID-19 в России