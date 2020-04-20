Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал «Россия 24».

По его словам, все меры по сдерживанию инфекции, которые были приняты в соответствии с поручениями главы государства, необходимо продолжать.

«Поэтому принято решение до 1 мая продлить достаточно жесткие ограничения и пропускной режим», — констатировал мэр.

Собянин напомнил, что с 22 апреля в столице также вводится автоматический контроль за пропусками и соблюдением карантина.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

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