Собянин: москвичи соблюдают самоизоляцию, это даст свой эффект

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи в настоящее время соблюдают предписанный властями режим самоизоляции, и это даст положительный эффект в борьбе с заболеванием, сообщает РИА «Новости».

«Несомненно, это даст свой эффект», — заявил Собянин.

Он отметил, что диагностика инфекции в Москве позволяет все чаще выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптомов вообще, а система здравоохранения на сегодняшний день работает в плановом режиме.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. В столице к настоящему моменту зафиксировано 26 350 заболевших.

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