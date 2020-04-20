Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 200 тысяч

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За последние сутки в Испании выявили 4 266 заразившихся коронавирусом нового типа. Всего в стране более 200 тысяч зараженных, говорится на сайте Минздрава страны.

За сутки в Испании жертвами инфекции стали 399 пациентов, всего — 20 852. Накануне в стране зафиксировали 410 погибших, что стало минимумом с 22 марта. Выздоровели в стране 80 587 пациентов.

Впервые китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире заразились более 2,4 млн человек, выздоровели свыше 629 тыс. пациентов, а умерли — 165 658.

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