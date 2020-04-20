В Россию авиарейсом из Белграда вылетели 92 россиянина
Авиарейсом Air Serbia из Белграда в Россию отправлено 92 россиянина. Об этом сообщил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко на странице диппредставительства в Twitter.
На данном рейсе находятся граждане России из Сербии и Северной Македонии, в том числе двое тяжелобольных детей.
Боцан-Харченко поблагодарил главу МИД Сербии Ивицу Дачича за помощь в организации авиарейса.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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