В Россию авиарейсом из Белграда вылетели 92 россиянина

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Авиарейсом Air Serbia из Белграда в Россию отправлено 92 россиянина. Об этом сообщил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко на странице диппредставительства в Twitter.

На данном рейсе находятся граждане России из Сербии и Северной Македонии, в том числе двое тяжелобольных детей.

Боцан-Харченко поблагодарил главу МИД Сербии Ивицу Дачича за помощь в организации авиарейса.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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