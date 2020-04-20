Кадыров посетил больницу, где лечат пациентов с COVID-19

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во ВКонтакте.

Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние инфицированных оценивается как удовлетворительное. Из 76 пациентов двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека находятся на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений.

Кадыров пообщался с пациентами клиники и поблагодарил врачей за самоотверженный подход к работе.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 219 случаев COVID-19, из них 23 человека вылечились, пятеро скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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