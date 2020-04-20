Число зараженных коронавирусом в России выросло на 4 268

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За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны, сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что 1 935 (45,3%) из новых случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом во всех регионах страны.

Также за последние сутки после выздоровления выписали 155 человек, всего вылечилось — 3 446 человек. В стране умерли после заражения 405 человек (+44 за сутки).

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