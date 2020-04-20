СК начал проверку материалов о финском геноциде в концлагерях Карелии

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Следственный комитет России начал проверку рассекреченных ФСБ архивов о геноциде мирных жителей в концентрационных лагерях Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения будет дана соответствующая правовая оценка», — сообщили в СК.

Следователи уточнили, что согласно данным архивов, финская оккупационная администрация в годы войны проводила массовые убийства людей по признаку славянской национальности. Узникам не давали питания и заставляли трудиться до изнеможения.

Финляндия вступила в войну против СССР на стороне Германии в 1941 году, намереваясь взять реванш за поражение в Советско-финской «Зимней войне» 1939-1940 годов и капитулировала осенью 1944 года.

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