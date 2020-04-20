Почти 100 россиян вернулись из Бангкока в Кемерово

Министр туризма Кузбасса Антон Пятовский сообщил о прибытии в Кемерово вывозного рейса из Бангкока, передает РИА «Новости».

Всего на родину вернулись 76 россиян. Из них 63 человека получили постановление о самоизоляции, а еще 13 — помещены в обсерватор.

Министр добавил, что небольшая часть жителей Кемеровской области все еще остается в Таиланде. По его словам, они решили не возвращаться в Россию до окончания пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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