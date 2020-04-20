Почти 20 человек стали жертвами стрельбы в Канаде
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Число жертв стрельбы в провинции Новая Шотландия в Канаде снова возросло. Об этом сообщает телеканал CBC.
Комиссар полиции Бренд Лаки заявил, что в результате инцидента погибли 16 граждан за исключением самого стрелка, который был найден мертвым.
Также при стрельбе погибла одна из сотрудник правоохранительных органов и был ранен полицейский.
Комиссар подчеркнул, что стрельба не рассматривается как террористический акт.
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