Почти 20 человек стали жертвами стрельбы в Канаде

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Число жертв стрельбы в провинции Новая Шотландия в Канаде снова возросло. Об этом сообщает телеканал CBC.

Комиссар полиции Бренд Лаки заявил, что в результате инцидента погибли 16 граждан за исключением самого стрелка, который был найден мертвым.

Также при стрельбе погибла одна из сотрудник правоохранительных органов и был ранен полицейский.

Комиссар подчеркнул, что стрельба не рассматривается как террористический акт.

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