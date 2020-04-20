Мигрантов предложили приравнять к гражданам РФ для получения пособий

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В Агентстве стратегических инициатив предложили приравнять к гражданам России трудоустроенных мигрантов, чтобы они смогли получать пособия. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей инициативой глава АСИ Светлана Чупшева направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Чупшева также направила перечень мер по поддержке в сфере рынка труда и занятости в условиях нового типа коронавируса COVID-19. Данные меры предлагается ввести в условиях пандемии.

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