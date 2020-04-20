Министры G20 заявили о выявлении слабости системы здравоохранения на фоне пандемии

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Министры здравоохранения стран-участниц саммита G20 признали, что пандемия нового типа коронавируса COVID-19 выявила проблемные места систем здравоохранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоговое заявление по онлайн-встрече.

В документе также отмечается, что была установлена уязвимость в системе глобального реагирования на угрозы пандемии.

Кроме того, в рамках онлайн-саммита министры указали на необходимость исправления недочетов с помощью «обмена знаниями и устранения разрыва в возможностях реагирования и готовности».

Также министры обсудили необходимые меры по повышению готовности к пандемии с учетом применения цифровых решений во время текущей и будущих пандемий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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