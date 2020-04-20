Россиян предупредили об опасности частой дезинфекции рук
Дерматолог Лариса Алексеева рассказала о вреде частой дезинфекции рук. Об этом сообщает Nation News.
Она отметила, что чрезмерное использование антисептика и частое мытье рук способствуют разрушению защитного слоя кожи.
После такого частого использования антибактериальных средств, по словам дерматолога. люди начинают жаловаться на дерматит.
Алексеева посоветовала пользоваться увлажняющими и питательными кремами, а также иногда заменять антисептик защитными перчатками. Она добавила, что после окончания пандемии у дерматологов будет много работы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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