Додон выразил благодарность властям РФ за помощь в доставке оборудования из КНР
Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил российские власти за помощь в доставке специального оборудования из Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».
Доставленное медоборудование необходимо в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19.
Президент также выразил благодарность коллегам из Китая и отметил, что странам удастся справиться с пандемией, если они будут «держаться вместе».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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