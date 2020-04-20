Додон выразил благодарность властям РФ за помощь в доставке оборудования из КНР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/853/12414853/RTS26HU6-pic905-895x505-43939.jpg">

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил российские власти за помощь в доставке специального оборудования из Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доставленное медоборудование необходимо в рамках борьбы с новым типом коронавируса COVID-19.

Президент также выразил благодарность коллегам из Китая и отметил, что странам удастся справиться с пандемией, если они будут «держаться вместе».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— РФ по просьбе Молдавии доставила из КНР в Кишинев помощь для борьбы с COVID-19