В Москве прокомментировали данные о смерти пациентки у подъезда

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В департаменте здравоохранения Москвы прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о смерти женщины у подъезда дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители департамента отметили, что скорая помощь была вызвана сразу, как женщине стало плохо, однако бригада не успела и москвичка скончалась.

Также в пресс-службе департамента добавили, что ранее женщина была госпитализирована 17 апреля с подозрением на пневмонию в больницу №17. Там ей провели обследование и взяли анализы на коронавирус, которые получили отрицательный результат.

«В связи с этим, а также отсутствием симптомов, являющихся основанием для госпитализации, на следующий день, 18 апреля, пациентка была выписана», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, по словам представителей, пациентка была активна и самостоятельно передвигалась, однако ей посоветовали вызвать на дом врача.

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