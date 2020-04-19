Мужчина забил соседа битой в Свердловской области
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В Свердловской области 31-летний мужчина скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает «Регион.Online».
Мужчину избил сосед битой во время ссоры. На следующее утро после ссоры пострадавший был доставлен в больницу с внутренним кровотечением и кровоизлиянием в мозг.
Сосед погибшего сознался в содеянном полиции, когда узнал, что избитого им мужчину положили в больницу.
Пострадавший провел в медучреждении две недели начиная с 5 апреля, однако врачам не удалось спасти его жизнь.