В Москве скончались еще 28 пациентов с COVID-19
Еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Москве. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Умершим было от 44 до 98 лет. Их тесты на коронавирусную инфекцию были положительными.
Большинство из данных пациентов страдали сопутствующими заболеваниями, среди которых — гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. — прим. ред.). Кроме того, у троих из них был сахарный диабет. Еще у двоих пациентов имелся хронический бронхит.
Таким образом, число скончавшихся с COVID-19 в Москве превысило 200.
По последним данным, в столице подтверждены 24 324 случая заражения коронавирусом, а в России — 42 853.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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