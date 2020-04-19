За сутки в Турции зафиксировали 3,9 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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Глава Минздрав Турции Фахреттин Коджа уведомил, что за последние 24 часа в стране зарегистрировали свыше 3,9 тысяч новых инфицированных COVID-19. Инфографику с новыми данными по коронавирусной инфекции нового типа он выложил в своем Twitter.

Согласно опубликованным сведениям, за минувшие сутки в стране было выявлено 3977 новых случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 127 больных. Всего в Турции от инфекции умерли 2017 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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