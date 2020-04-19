В США от коронавируса скончались больше 40 тысяч человек
В США от коронавируса умерли больше 40 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу.
По данным университета, в Соединенных Штатах от коронавируса умерли 40 585 человек. Общее число зараженных составляет 742 442, вылечившихся — 67 052.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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