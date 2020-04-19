СК начал проверку после смерти брошенной у подъезда пациентки
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Следственный комитет начал проверку после смерти около своего дома москвички, которая была госпитализирована в одну из столичных больниц несколько дней назад. Об этом сообщает РЕН.
По данным издания, 48-летняя жительница Москвы, страдающая от цирроза печени, была доставлена в больницу 17 апреля. Однако 19 апреля она была доставлена на социальном такси обратно домой.
Когда медикам не удалось связаться в домочадцами женщины по домофону, они оставили ее на лавке у дома вместе с соседками.
Видеокамера зафиксировала, что москвичке было насколько плохо, что она не могла сидеть.
По словам местного жителя, женщина скончалась на руках своей знакомой.