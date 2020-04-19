Карантин для приезжающих из Москвы введут в Архангельской области
Для прибывающих в Архангельскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и ряда регионов введут режим обязательной двухнеделельной изоляции. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
Так, введение данного режима предполагается «для жителей региона, прибывших из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Коми, Мурманской области».
«Им будет запрещено покидать жилые помещения», — указано в сообщении.
Местные власти заявляют, что это обусловлено усилением мер из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом нового типа в Архангельской области. В регионе среди сотрудников и пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы 19 апреля было обнаружено 70 случаев заболевания COVID-19. Всего в Архангельской области число инфицированных достигло 114 человек.
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