Жителей Франции могут обязать носить маски в транспорте после карантина

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп не исключил, что ношение масок в транспорте будет обязательным после окончания режима самоизоляции в стране 11 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Транспорт – это одно из мест, где ношение масок может быть обязательным после 11 мая», — заявил он.

Премьер добавил, что закрытые во Франции магазины будут открываться постепенно после предполагаемой даты окончания строгих карантинных мер. Филипп также предупредил, что не все школы в стране откроются после 11 мая.

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